Дефіцит зовнішньої торгівлі в 2008 році в єврозоні сягнув 32,1 млрд. євро

Брюссель. 17 лютого. УНІАН. За попередніми оцінками, дефіцит торгівельного балансу всіх країн-членів ЄС (ЄС-27) в 2008-му році становив 241,3 млрд. євро, дефіцит зони євро – 32,1 млрд. євро.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті, зазначивши, що дефіцит сягнув рекордного ріня в ЄС.

При цьому, у грудні 2008 року торгівельний дефіцит єврозони становив 0,7 млрд. євро, проти 3,9 млрд. євро в грудні 2007 року. В ЄС-27 у рудні дефіцит зовнішньої торгівлі становив 1).4 млрд. євро проти 17,7 млрд. у грудні 20070г.

У третьому кварталі 2008 року дефіцит торгівельного балансу становив 9,7 млрд. євро, в другому кварталі 2008 року – 30,9 млрд. євро.