Єврокомісія готує відповідь Тимошенко

Брюссель.17 лютого. УНІАН. Єврокомісія готує відповідь прем’єр-міністру України Юлії ТИМОШЕНКО на прохання оцінити газові контракти з Росією.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомив представник Єврокомісії Ферран ТАРРАДЕЛЛАС-ЕСПУНІ.

“Я можу підтвердити, що Президент Єврокомісії отримав листа від прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО і готує відповідь”, - сказав він.

Представник Єврокомісії не надав інших деталей.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Ю.ТИМОШЕНКО передала представникові Єврокомісії Жозе Мануелю Пінту ТЕЙШЕРУ звернення до Єврокомісії з проханням дати експертну оцінку газовим контрактам, підписаним НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» 19 січня цього року.

Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що про можливість проведення такої експертизи вона говорила 7 лютого в Мюнхені з Президентом Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ. Прем`єр-міністр зазначила, що у неї немає сумнівів в якості підписаних документів, однак, враховуючи, що якість документів активно критикується в Україні, «потрібно дати змогу перевірити ще раз ці документи».

Довідка УНІАН. 19 січня в Москві було підписано газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, було підписано договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року – 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг постачання газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.