ЄС співпрацюватиме з Пакистаном в сфері цивільної авіації
14:03, 24 лютого 2009Новини ЄС
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Угода підписана сьогодні
Брюссель. 24 лютого. УНІАН. ЄС підписав угоду про співпрацю у сфері цивільної авіації з Пакистаном. Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, угоду було підписано сьогодні.
“Підписана сьогодні угода – гарна новина як для Пакистану, так і для ЄС, а також для пасажирів”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Антоніо ТАЙАНІ.
Нова угода не скасовує попередніх 18-ти двосторонніх угод між Пакистаном та окремими країнами-членами ЄС, а навіть, навпаки визначає, що будь-яка європейська компанія може виконувати рейси до Пакистану.
Угода має сприяти покращенню авіаційного сполучення між Пакистаном та ЄС.
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