ЄС співпрацюватиме з Пакистаном в сфері цивільної авіації

Брюссель. 24 лютого. УНІАН. ЄС підписав угоду про співпрацю у сфері цивільної авіації з Пакистаном. Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, угоду було підписано сьогодні.

“Підписана сьогодні угода – гарна новина як для Пакистану, так і для ЄС, а також для пасажирів”, - заявив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання транспорту, Антоніо ТАЙАНІ.

Нова угода не скасовує попередніх 18-ти двосторонніх угод між Пакистаном та окремими країнами-членами ЄС, а навіть, навпаки визначає, що будь-яка європейська компанія може виконувати рейси до Пакистану.

Угода має сприяти покращенню авіаційного сполучення між Пакистаном та ЄС.