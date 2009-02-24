В ЄС посилюють гнучкість використання грошей з фондів

Брюссель. 24 лютого. УНІАН. Єврокомісія вирішила підвищити гнучкість використання коштів європейських фондів для протидії економічній кризі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було схвалено сьогодні.

Так, Єврокомісія, зокрема, вирішила відтермінувати кінцеву дату використання грошей із Європейського фонду регіонального розвитку, Європейського соціального фонду, Європейського фонду сільськогосподарського управління та гарантування та Європейського інструменту управління рибальством. Єврокомісія вирішила, що країни-члени ЄС, які не витратили кошти з цих фондів на програми в рамках політики схожості в 2000-2006 році, можуть продовжити реалізацію цих проектів. Крім того, Єврокомісія вирішила дати можливість країнам-членам самостійно перерозподіляти 10% коштів від вартості проектів з європейських фондів між пріоритетними напрямками, визначеними в проектах. Раніше країни-члени могли самостійно перерозподіляти лише 2% коштів.

“Це дасть можливість країнам-членам направити залишки коштів на ті напрямки, які дадуть більший ефект”, - заявила з цього приводу комісар ЄС з питань регіональної політики Данута ХУБНЕР.

Загалом на фінансування проектів в рамках Європейської політики схожості в 2000-2006 роках було виділено 257 млн. євро, з них витрачено – 225 млн. Країни-члени можуть відтепер витратити залишки коштів до кінця 2010 року.