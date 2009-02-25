Україна може запровадити держмито за в`їзд з європейців
Депутат Кожара хоче дзеркального підходу
Брюссель. 25 лютого. УНІАН. Депутат Верховної Ради України від Партії регіонів Леонід КОЖАРА вважає, що Україна може запровадити держмито за в’їзд для громадян ЄС.
Про це він заявив в розмові з власним кореспондентом УНІАН в Брюсселі.
“Запровадити державне мито за в’їзд до України. Тому що ЄС поки не збирається відмовлятися від стягування плати за візи, ми повинні діяти дзеркально. Думаю, що це може бути як в Туреччині, Таїланді, де платиться при в’їзді державне мито”, - сказав Л.КОЖАРА.
Він зазначив, що на сьогодні навряд чи можливим є відновлення візового режиму для громадян ЄС, оскільки це може негативно сприйматися в Європейському Союзі.
“Ви знаєте все це безпосередньо матиме вплив на атмосферу відносин Україна-ЄС. Думати треба не зараз, а треба було раніше. Тому я думаю, що повернутися до візового режиму з країнами ЄС ми вже не можемо”, - висловив думку депутат.
Л.КОЖАРА також зазначив, що ініціатива щодо запровадження державного мита мала б виходити від Президента, оскільки вона має безпосереднє відношення до зовнішньої політики.
Як повідомляв УНІАН, Україна скасувала візовий режим для громадян ЄС, США, Канади та ряду інших країн в 2005 році. З 1 січня 2008 року вартість короткотермінових віз до країн-членів ЄС для українців становить 35 євро.