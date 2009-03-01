Чехія не бачить потреби в окремій допомозі Східним країнам

Брюссель. 1 березня. УНІАН. Прем’єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК виключив можливість спеціальної допомоги для країн Східної Європи.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив журналістам після міні-самміту лідерів східних країн-членів ЄС і перед початком загального неформального самміту ЄС.

“Я не думаю, що потрібно зараз виділяти якісь окремі країни в ЄС”, - сказав він журналістам.

“Я підтримую підхід, за якого ЄС має допомагати будь-якій європейській країні, а не лише країнам Східної Європи”, - додав чеський прем’єр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі проходить неформальне засідання Європейської Ради (самміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), на якому лідери ЄС обговорюють питання подолання економічної кризи.