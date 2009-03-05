Клінтон пообіцяла Україні та Грузії підтримку на шляху до НАТО

Брюссель. 5 березня. УНІАН. Державний секретар США Хіларі КЛІНТОН запевнила Україну і Грузію, що Сполучені Штати й надалі сприятимуть їх інтеграції в НАТО.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в штаб-квартирі НАТО.

«Я передала Україні та Грузії наші чіткі зобов’язання щодо того, що вони мають стати членами НАТО», - сказала Х.КЛІНТОН.

Разом з тим вона зазначила, що США готові вживати заходів для запобігання виникненню ані в Україні, ані в Грузії конфліктів і, в першу чергу, збройних, з Росією.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулися засідання комітетів Україна-НАТО та Грузія-НАТО на рівні міністрів закордонних справ.