Ціни промвиробників в ЄС у січні знижувалися далі

Брюссель. 12 березня. УНІАН. У січні 2009 року ціни промислових виробників знизились порівняно з груднем 2008 року на 0,8% в єврозоні та на 0,6% в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У січні-2009 порівняно з січнем-2008 ціни виробників знизились на 0,5% євро зоні, але зросли на 0,2% в ЄС-27.

У січні-2009 порівняно з груднем-2008 ціни в промисловості за винятком енергетики знизилися на 0,6% в єврозоні та на 0,5% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі – зменшилися на 1,5% в єврозоні та на 0,8% в ЄС-27. Напівфабрикати зменшились на 1,2% в зоні євро та на 1,0% в ЄС-27. Товари короткочасного споживання подешевшали на 0,6% в зоні євро та на 0,4% в ЄС-27, товари тривалого використання подорожчали на 0,2% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27, ціни на капітальне майно – зросли на 0,1% в зоні євро та на 0,2% в ЄС-27.

Найбільше зростання зареєстровано в Чехії та Румунії (по 1,1%), а також Угорщині (0,9%). Найбільше зниження спостерігалося у Франції (-2,0%), Болгарії (–1,3%) та Німеччині (-1,1%).

У січні-2009 порівняно з січнем-2008 ціни в промисловості за винятком енергетики зросли на 0,1% в єврозоні та на 1,0% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі знизились на 2,7% в єврозоні та на 2,0% в ЄС-27, напівфабрикати знизились на 0,9% в єврозоні та не змінилися в ЄС-27, товари короткочасного споживання зменшились на 0,1% в євро зоні, але зросли на 1,1% в ЄС-27, товари тривалого використання зросли на 1,7% в єврозоні та на 2,2% в ЄС-27, капітальне майно подорожчало на 2,0% в єврозоні та на 2,6% в ЄС-27.

Найбільше зростання цін у січні-2009 порівняно з січнем-2008 зареєстроване в Румунії (6,4%), Угорщині (4,4%) та Великобританії (3,2%). Найбільше зниження цін зареєстроване в Данії (-5,2%), Греції (-3,4%) та Франції (-2,9%).

У грудні-2008 порівняно з листопадом-2008 ціни промислових виробників зменшилися на 1,5% в єврозоні та на 1,7% в ЄС-27.