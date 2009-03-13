В Штутгарті відкрилася виставка ретро-автомобілів (фото)
2,5 тис. автомобілів з 13 країн Європи
Штутгарт. 13 березня. УНІАН. В німецькому Штутгарті відкрилася Міжнародна виставка ретро-автомобілів “Весь світ автомобільної класики”.
Як передає кореспондент УНІАН, на виставці представлені близько 2,5 тис. автомобілів з 13 країн Європи. На площі 100 тис. квадратних метрів в 9-ти павільйонах виставкового центру “Neue Messe” розмістилися автомобілі, мотоцикли одяг та аксесуари, запасні частини, книги та моделі до автомобілів.
|На 100 тис. квадратних метрів виставки є на що подивитися.
Серед 1070 експонентів – клуби любителів автомобільної класики, індивідуальні колекціонери, компанії, що займаються реставрацією автомобілів, а також виробники реплікантів (копій старих автомобілів - УНІАН). В ході виставки, яка триватиме до 15 березня, проводитимуться різноманітні семінари, а також будуть вручені нагороди за найкращі експонати, представлені на ній. Багато автомобілів та мотоциклів можна придбати, однак є і безцінні експонати.
|Один з найстаріших експонатів - Peugeaut VC2C, 1908-го року випуску. Максимальна швидкість цього “дідуся” – 46 ем. На годину. Він має 12 кінських сил, і споживає 10 літрів бензину та 1 літр мастила на 100 км.
|А цей красень “Citroen” дуже схожий на трохи дивакуватого француза з провінції, якими ми звикли їх собі уявляти.
|Один з шедеврів виставки – тривісний Мерседес, вироблений в 1933 році моделі G3A. Ця машина належала генералу Георгу Ліндеманну під час Другої світової війни, була знайдена в Данії наприкінці 1980-х років і повністю відреставрована.
|Рідка модель BMW з одними дверима... спереду (!).
|Ці маленькі “Мессершмідти” вироблялися в Німеччині в 1958-1961 роках і були навіть досить популярними, хоча вони і схожі, скоріше, на моторолери з дахом, ніж на справжню машину.
|А ось і Fiat 500, прообраз славнозвісного “Запорожця”.
|Італійська Lamborghini виробляла не лише спортивні автомобілі, а й такі джипи. Ця модель випускалася з 1986 по 1992 роки, вона оснащена мотором V-12, розвиває максимальну швидкість в 210 км. на годину, має 455 кінських сил, а до 100 км. на годину розганяється за 7,8 сек. Загалом було випущено лише 302 таких машини.
Юрій Пінський, Штутгарт.
|Ну і, звичайно, куди без сучасних віянь – автомобіль на сонячних батареях Helix виробництва 1991 року. На чемпіонаті світу для автомобілів на сонячних батареях в 1993 році ця машина посіла перше місце.
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