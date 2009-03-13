В Штутгарті відкрилася виставка ретро-автомобілів (фото)

Штутгарт. 13 березня. УНІАН. В німецькому Штутгарті відкрилася Міжнародна виставка ретро-автомобілів “Весь світ автомобільної класики”.

Як передає кореспондент УНІАН, на виставці представлені близько 2,5 тис. автомобілів з 13 країн Європи. На площі 100 тис. квадратних метрів в 9-ти павільйонах виставкового центру “Neue Messe” розмістилися автомобілі, мотоцикли одяг та аксесуари, запасні частини, книги та моделі до автомобілів.

Серед 1070 експонентів – клуби любителів автомобільної класики, індивідуальні колекціонери, компанії, що займаються реставрацією автомобілів, а також виробники реплікантів (копій старих автомобілів - УНІАН). В ході виставки, яка триватиме до 15 березня, проводитимуться різноманітні семінари, а також будуть вручені нагороди за найкращі експонати, представлені на ній. Багато автомобілів та мотоциклів можна придбати, однак є і безцінні експонати.