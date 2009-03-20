ЄС таки витратить 5 млрд. євро на енергопроекти

Брюссель. 20 березня. УНІАН. Лідери країн Європейського Союзу домовилися щодо розподілу невитрачених 5 млрд. бюджетних євро на енергопроекти та на розповсюдження широкополосного Інтернету у сільській місцевості.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні на прес-конференції по завершенні засідання Європейської Ради (саміт голів держав та урядів країн-членів ЄС – УНІАН), прем’єр-міністр головуючої у ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК.

«Ми домовилися щодо 5 млрд. євро на конкретні енергетичні проекти», - сказав він.

У свою чергу, віце-прем’єр-міністр Чехії Олександр ВОНДРА зазначив, що у переліку конкретних проектів, на які планується витратити ці кошти, є і газопровід «Набукко».

Він додав, що на реалізацію цього проекту передбачено 200 млн. євро для Австрії, Угорщини, Болгарії, Румунії та Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня міністри закордонних справ країн-членів ЄС не змогли досягти компромісу щодо розподілу 5 млрд. невитрачених бюджетних євро на проекти підтримки створення енергетичної інфраструктури та розповсюдження широкополосного Інтернету. Однією з найбільших була проблема щодо того чи вносити розвиток газопроводу “Набукко” до переліку проектів окремим рядком.

Наприкінці 2008 року Єврокомісія запропонувала витратити 5 млрд. євро невитрачених у 2008 році бюджетних коштів на енергетичну інфраструктуру (3,75 млрд. євро) та розвиток сільського господарства (1,25 млрд. євро).

Єврокомісія, зокрема, пропонувала витратити 1,250 млрд. євро на підтримку проектів з уловлення та зберігання “парникових” газів, 1,750 млрд. євро – на будівництво газової та електричної інфраструктури для поєднання мереж країн-членів ЄС, 0,5 млрд. євро – на підтримку прибережних повітряних електростанцій.

Ці витрати мали стати частиною схваленого Європейською Радою у грудні 2008 року плану стимулювання розвитку економіки в 2009 році на 200 млрд. євро або 1,5% ВВП.