Європа домовилася обмежити вартість послуг GSM в роумінгу

Брюссель. 24 березня. УНІАН. Комітет з питань промисловості, досліджень та енергетики Європарламенту та чеське президентство в ЄС досягли компромісу щодо обмеження вартості послуг мобільного зв’язку в роумінгу.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, таким чином, нові максимальні тарифи на дзвінки, смс-повідомлення та мобільний Інтернет мають вступити в дію вже з 1 липня 2009 року, якщо вони будуть остаточно схвалені міністрами країн-членів ЄС та Європарламентом.

Відповідно до досягнутого компромісу, з 1 липня 2009 року максимальна вартість вихідного дзвінка в роумінгу в ЄС повинна становити 0,43 євро за хвилину, максимальна вартість вхідного дзвінка – 0,19 євро. З 1 липня 2010 року максимальна вартість вихідного дзвінка в роумінгу має становити 0,39 євро за хвилину, вхідного – 0,15 євро, а з 1 липня 2011 року максимальна вартість вихідного дзвінка в роумінгу має становити 0,35 євро за хвилину, вхідного – 0,11 євро. Всі ціни вказані без урахування ПДВ. При цьому, починаючи з 1 липня 2009 року оператори мобільного зв’язку будуть зобов’язані застосовувати посекундну тарифікацію, однак матимуть право встановлювати мінімальну вартість дзвінка на рівні вартості 30 секунд.

Комітет Європарламенту та чеське президентство також погодились, що з 1 липня 2009 року максимальна вартість см-повідомлення в роумінгу повинна становити 0,11 євро (без ПДВ). Крім того, компромісний текст передбачає встановлення максимальних тарифів на користування послугою “Мобільний Інтернет” в роумінгу на рівні 1 євро за мегабайт з 1 липня 2009 року, 0,80 євро за мегабайт, з 1 липня 2011 року – 0,50 євро за мегабайт без ПДВ.

Передбачається, що регуляторний акт діятиме до 30 червня 2012 року. Однак, Єврокомісія в середині 2011 року має вивчити результат дії регулювання для споживачів і представити пропозиції щодо подальшого регулювання ринку.

Передбачається, що проект регуляторного акту має бути схвалений 31 березня на засіданні Комітету Європарламенту та на засіданні Ради міністрів ЄС. Голосування в сесійній залі Європарламенту заплановане на кінець квітня.