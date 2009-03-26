МЗС не бачить загрози інтересам Росії в декларації по ГТС

Варшава. 26 березня. УНІАН. Міністерство закордонних справ України не бачить загрози інтересам Російської Федерації в домовленостях між нашою державою та Європейським Союзом про модернізацію української газотранспортної системи за кошти міжнародних фінансових організацій.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ.

Він зауважив, що модернізація української ГТС, якою транспортується 80% російського газу до споживачів у Європейському Союзі, дозволить збільшити її надійність та функціональність.

«Що тут поганого і де тут загроза для інтересів РФ?», - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

Він назвав емоційною реакцію російських високопосадовців на відповідні домовленості, досягнуті Україною з міжнародними фінансовими інституціями за посередництва Європейської комісії на Міжнародній інвестиційній конференції 23 березня у Брюсселі.

Заступник міністра зазначив, що Україна готувала згадану конференцію на прозорих та відкритих засадах, додавши, що рішення про її організацію було оголошене ще в березні минулого року на засіданні Ради Україна-ЄС.

Більше того, сказав К.ЄЛІСЄЄВ, тези, передбачені у декларації, витікають із домовленостей між Україною та Європейським Союзом в підписаному ще в грудні 2005 року меморандумі про взаєморозуміння щодо співробітництва в енергетичній галузі.

«В цьому меморандумі майже 4 роки тому було чітко прописано: дві сторони будуть здійснювати заходи для розвитку та модернізації інфраструктури енергетичної галузі... Україна та ЄС будуть співпрацювати для полегшення залучення необхідних інвестицій в енергетичну галузь як з боку міжнародних фінансових інституцій, так і приватних інвесторів», - сказав він.

Заступник міністра додав, що українці ще в грудні минулого року запросили представників Росії на конференцію.

«Сподіваюся, емоції (російських високопосадовців) спадуть... і ми спільними зусиллями: Україна, міжнародні фінансові інституції, та - дай Бог - приватний капітал і РФ будуть конструктивно плідно і взаємовигідно працювати з метою модернізації української ГТС», - сказав він.

Як повідомлялося, 23 березня на конференції в Брюсселі Україна підписала з Євросоюзом спільну декларацію про модернізацію газотранспортної системи.

У відповідь російська делегація залишила інвестиційну конференцію, заявивши, що Росію, по суті, виключили з обговорення цього важливого питання.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН, коментуючи підсумки інвестиційної конференції з модернізації української ГТС, заявив, що Росія почне переглядати принципи відносин з країнами Євросоюзу, якщо інтереси Москви ігноруватимуться.