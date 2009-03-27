ЄП незадоволений високими цінами на продовольство

Брюссель. 27 березня. УНІАН. Європарламент незадоволений високими цінами на продовольство в ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться у схваленій 26 березня на сесії Європарламенту в Страсбурзі доповіді Катеріни БАТЦЕЛІ (група соціалістичних партій, Греція).

“За” проголосували 390 депутатів, проти – 112, утрималися – 71.

У документі зазначається, що на сьогодні ціни продовольства для кінцевих споживачів, в цілому, в 5 разів більше, ніж ціни виробників. У зв’язку з цим депутати закликали Єврокомісію провести якомога швидше дослідження щодо причин такого зростання цін.

Депутати висловили своє занепокоєння тим, що частина переробників та постачальників продовольства зловживають своєю монопольною позицією на ринку, що відбивається на збільшені його кінцевої ціни.

У своєму документі Європарламент підтримав пропозицію Єврокомісії щодо створення ефективної європейської ринкової моніторингової системи, яка дасть можливість стежити за ціновими трендами та зростанням ціни протягом всього ланцюга від “городу до столу”.

Депутати також закликали Єврокомісію створити загальноєвропейську базу даних, доступну для громадян ЄС, яка б містила інформацію щодо структури цін на продовольство.

Асоціація роздрібних торгівців ЄС EuroCommerce вже піддала критиці це рішення Європарламенту, назвавши його “упередженим та незбалансованим”.

“Знайти цапа-відбувайла завжди легко. Вирішити проблему – набагато складніше”, - зазначив з цього приводу Генеральний секретар Асоціації Ксав’єр ДЮРЬЄ.

На переконання Асоціації, депутати, зокрема, не врахували той факт, що роздрібні торговців переважно не купують продовольство напряму у виробників, а створення бази даних щодо структури цін призведе лише до встановлення додаткових бар’єрів без будь-якої вигоди для бізнесу. Сама доповідь, на переконання Асоціації, закликає до повернення від ринкової до централізованої планової економіки.