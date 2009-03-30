У Люксембургу відбудеться засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС

11:25, 30 березня 2009
Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують розглянути пропозиції Єврокомісії щодо боротьби з торгівлею людьми та сексуальною експлуатацією дітей, а також проект Директиви щодо прав робітників-вихідців з третіх країн, що проживають в ЄС.

Дата події: 6 квітня 2009 року

Час початку: 10-00.

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