У Люксембургу відбудеться засідання Ради міністрів з питань юстиції та внутрішніх справ ЄС
11:25, 30 березня 2009Новини ЄС
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В ході засідання міністри, зокрема, планують розглянути пропозиції Єврокомісії щодо боротьби з торгівлею людьми та сексуальною експлуатацією дітей, а також проект Директиви щодо прав робітників-вихідців з третіх країн, що проживають в ЄС.
Дата події: 6 квітня 2009 року Час початку: 10-00.
Час початку: 10-00.
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