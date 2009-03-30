Україну відвідає голова Парламентської Асамблеї НАТО

Київ. 30 березня. УНІАН. 6 квітня очікується перший офіційний візит в Україну новообраного голови Парламентської Асамблеї НАТО Джона ТАННЕРА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, за попередніми даними, до складу делегації, яка супроводжуватиме Дж.ТАННЕРА у ході його візиту до Києва, входитимуть представники Міжнародного секретаріату Парламентської Асамблеї НАТО та конгресмени США.