Росія продовжує бути проти розширення НАТО

Москва. 2 квітня. УНІАН. Росія проти розширення НАТО не лише поблизу своїх кордонів, але й на Балканах.

Про це сьогодні на брифінгу в Москві повідомив офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

Він зазначив, що РФ не ставить під сумнів суверенне право держав у виборі схем і способів забезпечення своєї безпеки, зовнішньополітичної стратегії і партнерів. «Разом з тим, наше ставлення до розширення НАТО відоме і не залежить від його географічних векторів чи йдеться про Балкани, чи про держави поблизу російських кордонів, - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

За його словами, це неприйняття визначається не абстрактними чинниками або забобонами холодної війни, а цілком конкретними політичними і військовими наслідками, які виникають з черговою хвилею розширення Альянсу.

Він додав, що характер ризиків і погроз безпеці зазнав кардинальних змін і вимагає інших схем міжнародної взаємодії, ніж інерційне розширення військово-політичних союзів.

Окрім цього, А.НЕСТЕРЕНКО зазначив, що Росія на сьогоднішньому етапі не планує вступати в НАТО.

«Ми готові розвивати нормальні повноцінні партнерські відносини з Альянсом. Росія не закрита для обговорення будь-яких форм співпраці з НАТО, якщо це відповідатиме інтересам міжнародного миру. Багато що залежатиме від того, якою буде зовнішність і завдання НАТО в результаті оголошеного процесу трансформації організації. У нинішній ситуації питання про членство НАТО для Росії у практичній площини не стоїть», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, прес-секретар НАТО Джеймс АПАТУРАЙ повідомив, що 1 квітня Албанія і Хорватія стали повноправними членами НАТО.