МЗС думає про шляхи допомоги постраждалим від землетрусу

Брюссель. 14 квітня. УНІАН. В Міністерстві закордонних справ України розглядають шляхи надання допомоги постраждалим від землетрусу.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомив прес-аташе Посольства України в Італії Ярослав МОШКОЛА.

“Зараз це питання опрацьовується спільно з МЗС”, - сказав він.

Водночас, Я.МОШКОЛА зазначив, що на сьогодні всі українці, постраждалі від землетрусу, розселені по різних містах Італії, і практично всі вони забезпечені усім необхідним.

“Зараз відривати консула, якій щоденно приймає до 200 осіб для того, щоб здійснити такий тур по всіх містах, куди відселені українці, недоцільно”, - сказав прес-аташе Посольства.

Разом з тим він зазначив, що Посольство готове надати максимальне сприяння при оформленні втрачених документів для всіх постраждалих. Загалом, за попередніми даними, до Посольства з проханням про поновлення втрачених документів звернулося вже до 10-ти громадян України.

Я.МОШКОЛА також висловив сподівання, що під час звернення до Посольства, люди поводитимуться коректно.

“На жаль, є випадки, коли люди намагаються використати цю ситуацію у власних цілях. Так, у нас був випадок, коли звернулися з проханням допомогти у вирішенні візових питань, оскільки, нібито у зоні землетрусу перебував родич, однак згодом з’ясувалося, що родич мешкає у Венеції і не постраждав від стихійного лиха”, - розповів прес-аташе Посольства.

Я.МОШКОЛА також заявив про готовність Посольства у разі необхідності сприяти українським громадянам в отриманні компенсацій від уряду Італії, призначених для постраждалих від землетрусу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Президент Асоціації “Україна” Марія ПЕРЕРВА висловила думку, що в ситуації після землетрусу в Італії держава продемонструвала байдужість до своїх співгромадян. Вона також висловила думку про необхідність призначення окремого співробітника посольства чи консульських установ України в Італії для відрядження до місця землетрусу і пошуку постраждалих, а також надання їм першої необхідної допомоги. М.ПЕРЕРВА також зазначила, що за словами постраждалих, з якими вона спілкувалася, на місці події багато посольств інших держав, в тому числі, Румунії, Росії, відкрили свої тимчасові бюро для допомоги співгромадянам, чого не було зроблено Україною.

В результаті землетрусу в регіоні Абруццо в ніч з 5 на 6 квітня та повторних поштовхів 7 квітня, повністю зруйноване місто Аквіла. За даними МЗС, двоє громадян України загинули. Загалом кількість жертв сягає 1500 осіб, понад 70 тис. осіб втратили свої домівки.