Єврокомісія закрила екологічну справу проти Польщі

Брюссель. 14 квітня. УНІАН. Єврокомісія закрила справу про порушення законодавства ЄС проти Польщі щодо заповідника Розпуда.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“Я задоволений рішенням польського уряду змінити маршрут об’їздної дороги навколо Августова. Це не тільки відповідатиме законодавству ЄС в області захисту навколишнього природного середовища, але й, що більш важливе, захистить одне з найцінніших природних місць в Європі”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань захисту навколишнього природного середовища Ставрос ДІМАС.

Як повідомляв УНІАН, Єврокомісія з грудня 2006 року проводила процедуру про порушення законодавства ЄС проти Польщі у справі долини Розпуда.

Влада Польщі погодилася на будівництво двох кільцевих автодоріг навколо міста Августова (Augustow) довжиною 17,1 км. та Василькова (Wasilkow) довжиною 5,2 км. в грудні 2006 року. Обидві кільцеві дорогі будувалися з метою прискорення руху автотранспортним коридором Варшава-Гельсінкі, а також для посилення безпеки мешканців двох польських міст. Перша дорога мала пройти по території долини Розпуда, а друга по території Пущі Книшинської.

9 лютого 2007 року Польща дала остаточний дозвіл на будівництво нових автодоріг. А вже в бережні Єврокомісія звернулася до Європейського суду з вимогою припинити будівництво у заповідних територіях. Зрештою, влада Польщі переглянула маршрут об’їздної навколи Августова.