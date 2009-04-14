Представник ОБСЄ закликає Молдову забезпечити доступ ЗМІ

Брюссель. 14 квітня. УНІАН. Представник ОБСЄ з питань свободи слова Міклос ХАРАШТІ закликає владу Молдови забезпечити вільний доступ журналістів.

Повідомлення про це міститься на офіційному сайті ОБСЄ.

Водночас, він закликав журналістів дотримуватися журналістських правил неупередженості при висвітленні подій в Молдові, що відбулися після парламентських виборів 5 квітня.

“Якими б не були обставини, обмеження у діяльності ЗМІ порушують кілька принципів ОБСЄ в сфері медіа”, - написав М.ХАРАШТІ у листі на ім’я міністра закордонних справ Молдови Андрія СТРАТАНА.

У листі представник ОБСЄ навів кілька скарг, отриманих від молдовських на іноземних журналістів щодо перешкод в їх роботі прикордонними силами чи силами правопорядку. Так, до переліку внесені випадки відмови румунським та ряду іноземних журналістів у в’їзді в Молдову 7 та 8 квітня, напади та затримання молдовських і румунських журналістів, що передавали репортажі з місця сутичок між маніфестантами та правоохоронними органами 8-10 квітня. М.ХАРАШТІ також навів приклад, коли 5 журналістів вимушені були залишити країну, незважаючи на чинну акредитацію, через зміну візового режиму 9 квітня.

Як повідомляв УНІАН, після парламентських виборів 5 квітня в Кишиневі відбулися мітинги протесту, які переросли у сутички з поліцією. Офіційний Кишинів обвинуватив Румунію у підбурюванні маніфестуючих і запровадив візовий режим з цією країною.