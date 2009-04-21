Ющенко відвідає Угорщину
13:22, 21 квітня 2009Новини ЄС
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Візит заплановано на 28-29 квітня
Київ. 21 квітня. УНІАН. 28-29 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить візит до Угорської Республіки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу у вівторок заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.
Він повідомив, що цей візит за статусом буде офіційним.
У ході візиту відбудуться переговори з президентом та прем’єр-міністром Угорщини.
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