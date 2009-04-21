Ющенко відвідає Угорщину

Київ. 21 квітня. УНІАН. 28-29 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить візит до Угорської Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу у вівторок заступник глави Секретаріату Президента Андрій ГОНЧАРУК.

Він повідомив, що цей візит за статусом буде офіційним.

У ході візиту відбудуться переговори з президентом та прем’єр-міністром Угорщини.