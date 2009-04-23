ЄК: в Україні погано поводяться з в`язнями та меншинами

Брюссель. 23 квітня. УНІАН. Єврокомісія відзначає повідомлення з України про тортури у в’язницях, “замовні” матеріали в ЗМІ та недотримання прав меншин.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться у доповіді щодо

прогресу України у виконанні Плану дій в рамках Європейської політики сусідства, представленій сьогодні.

“Тортури та погане поводження при затриманнях поліцією є темою частих повідомлень, хоча і в дещо меншому ступеню, ніж в минулому”, - зазначається в доповіді. Разом з тим Єврокомісія наголошує, що погані умови утримання ув’язнених залишаються приводом для турботи. В документі також звертається увагу на те, що передача пенітенціарних закладів міністерству юстиції від міністерства внутрішніх справ з метою посилення громадянського контролю, так і не було завершено.

В області медіа Євркомісія зі стурбованістю відзначила зростання повідомлень про “оплачені” новини, статті та репортажі в ЗМІ. Залишається невирішеною проблема відсутності прозорості щодо власників медіа в Україні, не має прогресу у створенні публічного мовника, а відповідальні за вбивство Григорія Гонгадзе так і не були притягнуті до відповідальності, продовжується у доповіді Єврокомісії.

В області захисту прав національних меншин, Єврокомісія відзначає наявність значної кількості повідомлень про дискримінацію за національною ознакою на роботі, при наданні медичної допомогою особливо, відносно ромів та кримських татар. Крім того, є повідомлення і про дискримінацію інших вразливих груп, таких як, люди з вірусом ВІЛ/СНІД, сексуальні меншини.

Єврокомісія також зазначає, що хоча українська влада не має статистики щодо інцидентів чи злочинів, скоєних на грунті расизму, моніторинг українських ЗМІ, а також українських та міжнародних громадських організацій свідчить про значне зростання різного роду нападів на представників меншин.

Як повідомляв УНІАН, План дій є практичним інструментом співпраці ЄС з третіми країнами в рамках Європейської політики сусідства. Щорічно Єврокомісія готує звіти щодо прогресу в реалізації Плану дій.