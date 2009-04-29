PGNIG підпише угоду з ”Газпромом” на додаткові поставки газу

Варшава. 29 квітня. УНІАН. Польська національна нафтогазова компанія PGNIG розраховує на початку травня підписати договір на додаткові поставки газу з російським газовим монополістом «Газпром».

Як пише Gazeta Wyborcza, такої домовленості досягнуто в ході останніх переговорів компаній, які відбулись у Москві 27 квітня.

«Вирішено, що на наступному тижні експерти обох країн уточнять статті угоди, аби можна було її підписати на початку травня», - сказала прес-секретар PGNiG Йоанна ЗАКШЕВСЬКА.

Видання зауважує, що польська компанія розраховувала підписати вже парафований двосторонній договір на останніх переговорах, але ”Газпром” відмовився це зробити та запропонував продовжити переговори у цій справі під час засідання двосторонньої комісії з внесення змін до Ямальського договору з 1993 року.

За даними GW, ”Газпрому” не вдалося виторгувати у PGNIG знижок на поставки свого газу Ямальським газопроводом по території Польщі до Німеччини.

Газета не виключила, що на наступному тижні Росію також відвідає міністр закордонних справ Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ, котрий обговорить умови додаткових поставок газу.

Видання також написало, що Адміністрація у справах енергетики не бачить підстав для звільнення компанії EuRoPol Gazu, акціонерами якої є PGNIG та ”Газпром”, від затвердження тарифу на транспортування газу.

Як повідомляв УНІАН, на минулому тижні Gazeta Wyborcza з посиланням на джерело в PGNIG написала, що «Газпром» хоче добитись відміни обов’язкового нині затвердження тарифу на транспортування російського газу Польщею до Німеччини польською Адміністрацією у справах енергетики, а також встановлення знижок на транспортування свого газу польською територією.

На початку лютого ц. р. польський віце-прем`єр Вальдемар ПАВЛЯК не виключив можливості підписання до квітня нового контракту з «Газпромом» на поставки газу до Польщі. Росіяни для додаткових поставок наполягають на внесенні змін до Ямальського договору від 1993 року, який визначає умови поставок газу до Польщі та Німеччини по Ямальському трубопроводу до 2022 року.

Нагадаємо, що 38-мільйонна Польща - єдина з 27 країн Євросоюзу після завершення газового конфлікту України і РФ продовжує недоотримувати частину газу, який раніше їй поставляла компанія «РосУкрЕнерго». «Газпром» у січні-лютому частково компенсував недопоставки газу за контрактом із «РосУкрЕнерго», але робив це нерегулярно: то поставляв, то припиняв поставки додаткових обсягів.

ЗМІ писали, що «Газпром», який є найбільшим акціонером «РосУкрЕнерго», намагається добитися від Польщі зниження вартості транзиту російського газу по Ямальському газопроводу, контролю над компанією, яка є його оператором (EuRoPol Gazu), і більшої ціни на газ для поляків.

Крім того, на думку експертів, росіяни хочуть добитися від поляків підтримки проекту Nord Stream, проти якого гостро виступає Польща, пропонуючи спорудження другої гілки Ямальського газопроводу польською територією.

Будівництво другої гілки передбачено Ямальським договором, зміни до якого хоче внести Російська Федерація.