Росія висилає двох співробітників інформбюро НАТО

Москва. 6 травня. УНІАН. Росія висилає двох співробітників Інформаційного бюро НАТО в Москві.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та преси Міністерства закордонних справ РФ.

«Посол Канади в Росії Ральф ЛИСИШИН був викликаний у МЗС Росії, де був поінформований про те, що у відповідь на недружній акт із боку НАТО по відношенню до співробітників Представництва Російської Федерації при НАТО російська сторона прийняла вимушене рішення позбавити дипломатичної акредитації Директора Інформаційного бюро НАТО в Москві, аташе Посольства Канади в Росії Ізабель ФРАНСУА й другого співробітника бюро, аташе Посольства Канади в Росії Марка ОПГЕНОРТА», - йдеться в заяві МЗС РФ

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Financial Times повідомила, що НАТО 29 квітня вислало двох російських дипломатів за шпигунство.

Обох дипломатів вислали за причетність до скандалу, в результаті якого був засуджений естонський дипломат, звинувачений у передачі Росії секретної інформації альянсу .

За даними джерел видання в НАТО, один з висланих дипломатів є сином посла Росії при Євросоюзі Володимира ЧИЖОВА. Обидва дипломати працювали в місії Росії при НАТО, співпрацюючи з секретними службами Росії.

У вівторок МЗС Бельгії офіційно повідомив російське представництво про припинення акредитації російських дипломатів.

Глава МЗС Росії Сергій ЛАВРОВ відмовився від участі в запланованій на 19 травня нараді Ради Росія-НАТО у зв`язку з висилкою двох російських дипломатів із Бельгії.