Росія розраховує на партнерство НАТО

Москва. 6 травня. УНІАН. Росія розраховує на взаємовигідне партнерство з НАТО, незважаючи на висилання дипломатів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ сьогодні на прес-конференції в Москві.

За його словами, висилання двох російських дипломатів, яким перервали акредитацію при штаб-квартирі НАТО, укладається в канву дій, спрямованих на недопущення відновлення нормальної взаємодії в рамках Ради Росія-НАТО.

”Ми, звісно, змушені були відреагувати, і сьогодні ми відреагували, оголосивши про припинення акредитації теж двох співробітників Інформаційного бюро НАТО в Москві... Це, даруйте, закони жанру, й іншого ставлення натовські партнери, принаймні, ті, хто ініціював висилання двох російських дипломатів, чекати від нас не могли”, - сказав С.ЛАВРОВ.

”Наше принципове бачення полягає в тому, що ми хочемо нормального, взаємовигідного, взаємошанобливого партнерства з Північноатлантичним альянсом, хочемо нормальної взаємовигідної роботи Ради Росія-НАТО”, - додав він.

С.ЛАВРОВ нагадав, що при створенні цієї ради в її основу були закладені ряд принципів - ”раніше всього незміцнення власної безпеки за рахунок безпеки інших”.

Як повідомляв УНІАН, 30 квітня Financial Times повідомила, що НАТО 29 квітня вислало двох російських дипломатів за шпигунство.

Обох дипломатів вислали за причетність до скандалу, в результаті якого був засуджений естонський дипломат, звинувачений у передаванні Росії секретної інформації альянсу.

За даними джерел видання в НАТО, один з висланих дипломатів є сином посла Росії при Євросоюзі Володимира ЧИЖОВА. Обидва дипломати працювали в місії Росії при НАТО, співробітничавши з секретними службами Росії.

У вівторок МЗС Бельгії офіційно повідомило російське представництво про припинення акредитації російських дипломатів.

Глава МЗС Росії С.ЛАВРОВ відмовився від участі в запланованій на 19 травня нараді Ради Росія-НАТО у зв`язку з висиланням двох російських дипломатів з Бельгії.

Сьогодні МЗС РФ повідомило, що Росія висилає двох співробітників Інформаційного бюро НАТО в Москві.