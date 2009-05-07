”Східне партнерство” не потрібно політизувати

Київ. 7 травня, УНІАН. Ініціатива Європейського Союзу “Східне партнерство” має на меті реалізацію конкретних проектів з наближення країн-партнерів до ЄС і не передбачає ніяких політичних цілей, тому її не потрібно політизувати.

Про це сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Яцек КЛЮЧКОВСЬКИЙ в інтерв’ю виданню “Україна молода” (№ 81 від 7 травня).

“Хотів би ще раз звернути увагу, що з нашої точки зору політика повинна бути відокремленою від цього проекту”, - сказав Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ. Він додав, що його країна бачить «Східне партнерство» як програму, націлену на наближення країн-партнерів до Європейського Союзу, яку повинні наповнювати конкретні проекти.

На думку посла, «Східне партнерство» матиме таке ж значення, як свого часу, у 1999 році, для Польщі, Чехії та Словаччини - програма PHARE. За його словами, це була програма “конкретної допомоги задля розвитку, а не лише технічної, коли приїздять експерти, і вказують, що треба робити”. PHARE включала також інвестиційну складову, і конкретні інвестиції були спрямовані більшою мірою не на центр, а на невеликі міста й селища. Таким чином, зазначив дипломат, PHARE певною мірою змінила польську провінцію, навчила місцеві організації працювати з європейськими коштами і допомогла створити єврорегіони.

Стосовно України, то Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ вважає, що першочерговими, з польської точки зору, будуть проекти, спрямовані на розвиток прикордонних областей, реальної транскордонної співпраці. І не тільки на польсько-українському кордоні, а й на українсько-білоруському, співпрацю причорноморських областей.

Також, припускає посол, можна говорити й про окремі сектори економіки, яким потрібна реальна допомога - це енергетика, аграрний сектор, екологія, освіта, підтримка громадянського суспільства. За його словами, полякам хочеться, щоб «Східне партнерство» було чимось схоже на виробництво, щоб на кожному етапі можна було відзвітувати про досягнення певних конкретних результатів - щось збудували, змінили, створили тощо.

“Наше завдання - переконати партнерів: це не геополітика - ми не ставимо на меті створити якусь відмінну від Росії зону європейського впливу, ми хочемо допомогти реальним реформаторським процесам”, - підкреслив Я.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 травня, у Празі (Чеська Республіка) відбудеться установчий саміт зовнішньополітичної ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство», розрахованої на шість країн колишнього СРСР.

Україну на цьому саміті представлятиме Президент Віктор ЮЩЕНКО.