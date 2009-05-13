Фінляндія підтримує прагнення України йти до ЄС

Київ. 13 травня. УНІАН. Фінляндія підтримує прагнення України інтегруватись до Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила Президент Фінляндії Тар’ї ГАЛОНЕН сьогодні в Києві на спільній з Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ прес-конференції.

Вона сказала, що Україна є великою європейською державою, яка має всі можливості інтегруватись до Європи.

Президент Фінляндії підкреслила, що її країна готова допомогти Україні пройти цей шлях, зокрема поділитись своїм євроінтеграційним досвідом.

Як зазначила Президент Фінляндії, останнім часом переговори України з Європейським Союзом мають значний прогрес. За її спостереженнями, в Україні є значна зацікавленість, зокрема, у гармонізації національного законодавства з європейським.

Вона також додала, що проект ЄС “Східне партнерство” є першим кроком інтеграції України в європейські структури.

Зі свого боку Президент В.ЮЩЕНКО нагадав, що протягом короткого часу Україна підписала Брюссельську декларацію щодо модернізації своєї газотранспортної системи, а нещодавно стала співзасновником проекту “Східне партнерство”. За словами В.ЮЩЕНКА, в усіх цих процесах Україна бачить Фінляндію як надійного партнера, який завжди надає посильну допомогу.