22 веб-сайти продовжують дурити авіапасажирів в ЄС

Брюссель. 14 травня. УНІАН. 15 авіакомпаній та 22 Інтернет-сайту продовжують не виконувати законодавство ЄС щодо чесної інформації для споживачів.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це повідомила сьогодні на прес-конференції комісар ЄС з питань захисту прав споживачів Мелєна КУНЄВА, представляючи результати останнього дослідження, проведеного Єврокомісією, щодо дотримання авіакомпаніями вимог законодавства відносно продажу квитків на свої рейси через Інтернет.

Загалом, починаючи з вересня 2007 року Єврокомісія відстежила вже понад 400 веб-сайтів, що пропонують продаж авіаквитків і на 137 з них виявила певні порушення. При цьому, 115 веб-сайтів вже були виправлені.

Серед основних порушень, з якими намагається боротися Комісія – відсутність чіткості остаточної ціни квитка з першої сторінки пошуку, наявність попередньо “закреслених” квадратиків з додатковими опціями, що пропонуються пасажиру, збільшуючи автоматично вартість його квітка.

Серед компаній, які залишаються в переліку компаній, що не співпрацюють з Єврокомісією, - Iberia, SAS та TAP, Finnair, Air Malta та Tarom.

Сьогодні зранку ще три компанії пообіцяли Єврокомісії усунути недостатки найближчим часом: Air France, KLM та British Airways.

“Чому ці компанії зателефонували нам? Очевидно, вони розуміли, що я назву їх”, - сказала М.КУНЄВА.

Комісар ЄС також зазначила, що вважає достатнім термін до кінця липня для виправлення проблем, що існують при продажу авіаквитків через Інтернет.

“Після липня ми можемо просити країни-члени здійснити засоби прямої дії проти компанії-порушника... Комісія самостійно не може здійснювати дії проти конкретних компаній. Але ми, у випадку невиконання директив ЄС, можемо почати процедуру про порушення законодавства ЄС”, - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, з1-го листопада 2008 року в ЄС набула чинності Директива, яка вимагає від авіакомпаній оприлюднювати на своїх Інтернет-сайтах одразу реальну вартість квитка з усіма зборами та податками.

Директива передбачає, що повна ціна авіаквитків має демонструватися ще до початку бронювання квитка. Необов’язкові платежі також мають пропонуватися в “чіткій, прозорій та однозначний спосіб”.