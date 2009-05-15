В ЄС зменшились викиди СО2 в атмосферу
13:26, 15 травня 2009Новини ЄС
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Устаткуванням, що бере участь у системі торгівлі квотами
В 2008 році викиди СО2 від підприємств, що беруть участь в схемі торгівлі квотами на викиди СО2 в ЄС, скоротилися на 3%
Брюссель. 15 травня. УНІАН. В 2008 році викиди СО2 від підприємств, що беруть участь в схемі торгівлі квотами на викиди СО2 в ЄС, скоротилися на 3,06% порівняно з 2007 роком.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.
“Це підтверджує, що ЄС має гарно функціонуючу торгівельну систему”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань захисту навколишнього природного середовища Ставрос ДІМАС.
Загалом Європейською системою торгівлі квотами на викиди СО2 в атмосферу покривається майже 50% усіх викидів СО2 в атмосферу в ЄС.
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