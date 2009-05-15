В ЄС зменшились викиди СО2 в атмосферу

В 2008 році викиди СО2 від підприємств, що беруть участь в схемі торгівлі квотами на викиди СО2 в ЄС, скоротилися на 3%

Брюссель. 15 травня. УНІАН. В 2008 році викиди СО2 від підприємств, що беруть участь в схемі торгівлі квотами на викиди СО2 в ЄС, скоротилися на 3,06% порівняно з 2007 роком.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

“Це підтверджує, що ЄС має гарно функціонуючу торгівельну систему”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань захисту навколишнього природного середовища Ставрос ДІМАС.

Загалом Європейською системою торгівлі квотами на викиди СО2 в атмосферу покривається майже 50% усіх викидів СО2 в атмосферу в ЄС.