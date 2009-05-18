ЄБРР надасть Укрексімбанку кредит

Київ. 18 травня. УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати «Укрексімбанку» субординований кредит на суму 250 млн. дол. строком на 10 років.

Про це говориться в повідомленні прес-служби ЄБРР, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з наданою інформацією, очікується, що оформлення проектної документації завершиться на початку наступного тижня. Частину коштів кредиту, до 50 млн. дол., буде використано для фінансування проектів енергетичної ефективності. Також передбачається, що ще не менш як 50 млн. дол. буде виділено експортно орієнтованим компаніям України.

Як повідомлялося, ЄБРР заявив про готовність поточного року інвестувати в банківський сектор України більш як 500 млн. євро. В цілому в 2009 році банк сподівається інвестувати 1 млрд. євро порівняно з 879 млн. євро в 2008 році.

Довідка УНІАН. Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. На 1 березня 2009 року він уклав зобов`язань на суму 4,4 млрд. євро через 173 проекти.