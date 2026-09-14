Польща змінює рух транспорту на кордоні з Україною через російські атаки

Росія вже била за локомотивом "Укрзалізниці" на станції Ягодин.

Польща планує пришвидшити рух транспорту на кордоні з Україною, щоб уникнути небезпечного скупчення, яке може стати потенційною ціллю для російських атак. Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Polskie Radio.

"Буде ще розмова в міністерстві фінансів. Співпраця між митниками, поліцією, прикордонниками і військовими має налагодити рух, щоб не утворювались затори, адже це стає небезпечно. Важливо не накопичувати біля наших прикордонних переходів вантажівок із пальним. Не мушу цього пояснювати, але це слабке місце у нас", – заявив польський прем’єр.

Заяву було оприлюднено невдовзі після атаки на локомотив "Укрзалізниці" на станції Ягодин. Незадовго до удару на станції перебував дипломатичний потяг із радниками з питань безпеки кількох країн Європейського Союзу, а також колишніми європейськими лідерами, серед яких був експрем'єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон.

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Водночас в іншому потязі на станції перебував колишній директор ЦРУ Девід Петреус. Приблизно за 15 хвилин до удару пасажирів евакуювали зі станції.

Після атаки Джонсон закликав посилити Україну необхідними засобами ППО, а також передати Києву заморожені російські активи. Він нагадав, що у бельгійському депозитарії Euroclear зберігається понад 140 мільярдів євро заморожених коштів Кремля.

Удари по кордону з Польщею – останні новини

Росіяни атакували українську АЗС неподалік кордону з Польщею, внаслідок чого на об’єкті виникла пожежа. Повідомлялося про займання вантажних автомобілів поблизу пункту пропуску "Ягодин".

За словами прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, Варшава має готуватися до можливого погіршення безпекової ситуації, адже подальша ескалація може поширитися на її територію.

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