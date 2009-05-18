Україна та Грузія проведуть консультації про НАТО

Київ. 18 травня. УНІАН. 20 травня у Тбілісі відбудуться консультації з питань євроатлантичної інтеграції на рівні директорів департаментів МЗС України та Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

За його словами, консультації проводитимуться відповідно до Плану консультацій між МЗС України та Грузії, підписаного міністрами закордонних справ двох країн 27 лютого цього року в Києві.

У ході переговорів буде обговорено питання співпраці України та Грузії з НАТО, відбудеться обмін досвідом у здійсненні реформ та участі у миротворчих місіях та операціях.