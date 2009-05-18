Будинок Єврокомісії, де сталася пожежа, залишається закритим

Брюссель. 18 травня. УНІАН. Будинок Єврокомісії, де сьогодні сталася пожежа, залишається закритим.

Як повідомили власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі у прес-службі Єврокомісії, близько 18-15 за місцевим часом (19-15 за київським часом) пожежу було погашено, і службовці пожежної служби разом з представниками технічних служб Єврокомісії почали здійснювати обхід цього 16-поверхового будинку загальною площею 240 тис. квадратних метрів з метою інспектування.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі сталася пожежа в головному будинку Єврокомісії Berlaymont.

Загоряння сталося близько 13-00 за місцевим часом. Детальніше – читайте у фоторепортажі УНІАН.