Меркель та Тимошенко відзначать річницю повалення комунізму в Польщі

Варшава. 22 травня. УНІАН. У заходах, присвячених 20-й річниці повалення комунізму в Польщі, візьмуть участь канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ і прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Як передає РІА «Новости», про це повідомив журналістам прес-секретар уряду Польщі Павел ГРАСЬ.

”Основні заходи відбудуться 4 червня в стародавній столиці Польщі - Кракові”, - сказав він.

Запрошення відвідати Краків одержали глави урядів Вишеградської четвірки - Чехії, Словаччини й Угорщини, а також прем’єр-міністри Литви, Латвії, Естонії, Болгарії і Румунії.

За словами голови політичного кабінету прем’єр-міністра Дональда ТУСКА Славоміра НОВАКА, в урочистостях візьмуть участь гості ”з країн, звільнених від ярма комунізму”.

Серед почесних гостей будуть також екс-президенти і прем’єри Польщі, колишні керівники парламенту країни.

Як повідомили УНІАН в Посольстві України у Варшаві, Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у молебні та урочистому бенкеті з нагоди свята. «Це буде візит на кілька годин»,- уточнили в посольстві.

У посольстві також повідомили, що у зв’язку з візитом Ю.ТИМОШЕНКО до Польщі українська та польська сторони домовились провести засідання спільного урядового комітету з підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року під головуванням прем’єрів.

За даними українського диппредставництва, Президента України Віктора ЮЩЕНКА не запрошено на урочисті, оскільки головним організатором заходів є польський уряд.