”Євробачення-2009” подивилися 122 млн. телеглядачів

Брюссель. 22 травня. УНІАН. “Євробачення-2009” подивилися близько 122 млн. глядачів.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Європейського мовного союзу.

Таким чином, телевізійна аудиторія конкурсу в 2009 році зросла на 16% порівняно з 2008 роком, коли за конкурсом спостерігали близько 105 млн. глядачів.

Середня частка аудиторії, що ввімкнула телевізори в суботу 16 травня під час фіналу “Євробачення – 2009” в 45-ти країнах Європи становила 43,1%, порівняно зі звичайною середньою часткою аудиторії для цього часу в 18,4%.

Як повідомляв УНІАН, 54-ий пісенний конкурс “Євробачення” проходив у Москві з 12 по 16 травня. Цьогорічним переможцем конкурсу став норвежець білоруського походження Олександр РИБАК.