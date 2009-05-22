Єврокомісія хоче бачити Росію в СОТ

Москва. 22 травня. УНІАН. Єврокомісія виступає за швидкий вступ Росії до Світової організації торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це Президент Європейської комісії Жозе Мануель БАРРОЗУ сказав сьогодні на прес-конференції в Хабаровську за підсумками саміту Росія-ЄС.

«Ми виступаємо за те, щоб Росія незабаром стала членом СОТ. І Президент МЕДВЕДЄВ говорив про це зобов`язання», - сказав Ж.БАРРОЗУ.

«Комісія прихильна до вступу Росії до СОТ, який стосується відкриття ринків, торгівлі, досягнення і процвітання по всьому світу», - додав він.