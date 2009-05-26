Над Францією та Бельгією пронеслился урагани

Брюссель. 26 травня. УНІАН. На півночі Франції та в Бельгії ускладнений рух поїздів в результаті ураганів минулої ночі.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі з посиланням на місцеві ЗМІ, рух поїздів відбувається із затримками в 4-х провінціях на півночі Франції, де в результаті дії ураганів були вирвані з коренем дерева, знесені дахи будинків та спостерігалися повені. Одна особа в провінції Есн була сильно поранена в результаті падіння дерева на машину.

Схожа ситуація спостерігається і в Бельгії, де на ряді напрямків відчуваються складнощі в організації залізничного руху в результаті ураганів.

В одному з районів Бельгії спостерігалися градини діаметром до 5 сантиметрів, повідомили сьогодні метеорологи.