Україна має багато чого зробити на шляху до ЄС

Київ. 28 травня. УНІАН. Україна має виконати багато «домашніх завдань» на шляху до ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН після зустрічі із спікером Ріксдагу Королівства Швеції Пером ВЕСТЕРБЕРГОМ.

Він додав, що це спільна позиція двох сторін.

За словами В.ЛИТВИНА, Україна повинна «мати економічну, політичну та соціальну визначеність для того, щоб поглибити свої стосунки з європейським співтовариством».

П.ВЕСТЕРБЕРГ нагадав, що Швеція з 1 липня головує в ЄС. Він підкреслив, що пріоритетами будуть: зміни клімату, питання покращання вільної торгівлі.

Він також зазначив, що політичні партії Швеції підтримують ідею розширення ЄС.

За його словами, для України важливо працювати в напрямку боротьби з корупцією, забезпечення верховенства права та посилення правоохоронної системи.

П.ВЕСТЕРБЕРГ також наголосив на важливості розвитку ініціативи «Східного партнерства».

Він підкреслив, що ЄС «намагатиметься встановити діалог з Росією та мусульманським світом, бо це надзвичайно важливим».

За його словами, має бути взаєморозуміння між країнами.