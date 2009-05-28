В Ісландії проходить конференція РЄ про співпрацю медіа

Київ. 28 травня. УНІАН. Делегація Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення бере участь у Першій конференції Ради Європи на рівні міністрів з питань медіа та комунікаційних послуг, що проходить у Рейк’явіку (Ісландія).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, до складу делегації увійшли - перший заступник голови Національної ради Андрій МИРОШНІЧЕНКО, відповідальний секретар Національної ради Владислав ЛЯСОВСЬКИЙ, члени Національної ради Тетяна ЛЕБЕДЄВА і Тетяна МОКРІДІ.

Конференція присвячена співпраці у сфері медіа та нових комунікаційних послуг і питанням розвитку антитерористичного законодавства у державах-членах Ради Європи та його впливу на свободу слова та інформації.

Учасники конференції ухвалять низку рішень і резолюцій та затвердять план дій.

По завершенні роботи конференції делегація Національної ради візьме участь у підписанні документів, ухвалених цим міжнародним форумом.