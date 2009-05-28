ЄС запровадив безвізовий режим ще з 6-ма країнами

Брюссель. 28 травня. УНІАН. ЄС запровадив безвізовий режим з рядом острівних держав Карибського моря та Індійського океану.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, сьогодні заступник міністра закордонних справ головуючої в ЄС Чехії Хелєна БАМБАСОВА та віце-президент Єврокомісії, відповідальний за питання юстиції, свободи та безпеки, Жак БАРРО з боку ЄС підписали сьогодні відповідні угоди з Антигуа та Барбуда, Багамськими островами, Сент-Кіттс і Невіс, Маврикієм, Барбадосом та Сейшельськими островами.

Угоди передбачають можливість безвізових подорожей для власників всіх видів паспортів на термін до 3 місяців.

Угоди почнуть застосовуватися вже від сьогодні ще до їх остаточної ратифікації.