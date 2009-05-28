”Укрінтеренерго” відновить експорт електрики до Польщі

Київ. 28 травня. УНІАН. Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності

“Укрінтеренерго” відновить експорт електроенергії до Польщі з 1 червня. Про це УНІАН повідомило джерело в компанії.

За словами співбесідника агентства, експортні поставки до Польщі здійснюватимуться, як і раніше, на адресу польського трейдера Zomar S.A.

Ціна електроенергії, що експортуватиметься до Польщі, переглядатиметься щомісячно і визначатиметься за формулою, що враховує прогнозну оптову ринкову ціну, яка встановлюються Нацкомісією регулювання електроенергетики, а також підвищувальний коефіцієнт.

Нагадаємо, що експорт української електроенергії до Польщі було припинено в грудні 2008 року через відмову Zomar S.A., викликануо різким падінням енергоспоживання всередині Польщі.

Довідка УНІАН. Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності ”Укрінтеренерго” – оператор з експорту української електроенергії – постачає електроенергію до Угорщини, Словаччини і Румунії. Крім того, компанія здійснює проектування енергооб`єктів (ГЕС, ТЕС, ЛЕП тощо) до введення їх в експлуатацію, включаючи постачання устаткування, монтаж, налагодження і подальше обслуговування, а також реконструкцію, модернізацію і ремонт діючих енергооб`єктів.