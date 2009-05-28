Створено СП з будівництва широколійної залізниці до Відня

Москва. 28 травня. УНІАН. Сьогодні в Сочі в рамках IV Міжнародного залізничного бізнес-форуму «Стратегічне партнерство 1520» підписано угоду про створення чотиристороннього спільного підприємства з проекту будівництва ширококолійної залізниці до Братислави та Відня.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали президент компанії «Російські залізниці» Володимир ЯКУНІН, генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК, представник Австрійських залізниць Густав ПОШАЛКО та представник Словацьких залізниць Стефан БІНТЕР.

Як зазначив після церемонії підписання В.ЯКУНІН, почалося розроблення технічних умов проекту, внаслідок якого буде ухвалено рішення про доцільність будівництва.

За його словами, кожна сторона внесла в статутний капітал СП по 2 млн. євро. В.ЯКУНІН додав, що ці гроші підуть на економіко-технічне обгрунтування проекту.

Він наголосив, що вартість і терміни реалізації проекту будуть відомі не раніше, аніж за рік.

За його словами, буде створено виконавчу структуру, яка займеться переговорами з іншими потенційними учасниками.

«Я думаю, що цей проект також зацікавить інші країни Європи й Азії. Цей договір не буде замкненим» - сказав В.ЯКУНІН і додав, що окрім низки країн Європи, ним зацікавиться Корея, Китай і Казахстан.

Він також зазначив, що підписана угода позбавлена політичних суперечностей.

Своєю чергою М.КОСТЮК висловив упевненість, що цей проект має велике майбутнє тому, що його реалізація дасть змогу суттєво збільшити швидкість перевезення вантажів з Азії в Європу та навпаки. «Це практично безперевантажувальний процес», - сказав він.

Своєю чергою С.БІНТЕР зазначив, що реалізація цього проекту дасть змогу підвищити конкуренцію Словацької залізниці.

Г.ПОШАЛКО не виключив, що цей проект може стати одним з пріоритетних проектів Євросоюзу.

Як повідомляв УНІАН, 2006 р. «Укрзалізниця» і ВАТ «Російські залізниці» підписали меморандум про взаєморозуміння з метою сприяння реалізації проекту продовження широкої залізничної колії до центру Європи.

Зокрема, планувалося загальне опрацювання проекту будівництва колії шириною 1520 мм від м. Кошіце через Братиславу (Словаччина) до Відня (Австрія).

У той час орієнтовна вартість проекту оцінювалася в 1,6 млрд. дол. За даними «Укрзалізниці», будівництво широкої колії в центр Європи дасть змогу збільшити вантажообіг на 60% і безперешкодно транспортувати вантажі залізницею з країн азійсько-тихоокеанського регіону. Крім того, відпаде необхідність платити за перестановку вагонів з широкого шляху на вузький і навпаки.

Стандарт європейської залізничної колії вужчий – 1435 мм, на відміну від прийнятих у країнах СНД 1520 мм. Через необхідність перестановки вагонів з одного на інший тип колії вагони затримуються на кордонах.