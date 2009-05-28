Для візи до Чехії понад 90 днів потрібна медична довідка

Брюссель. 28 травня. УНІАН. З 1 червня Чехія вимагатиме від бажаючих отримати довгострокові візи довідки про відсутність серйозних захворювань.

Про це УНІАН повідомили у Посольстві Чехії в Україні.

Згідно з повідомленням, нова вимога запроваджується на підставі вимоги головного санітарного лікаря Міністерства охорони здоров‘я Чеської Республіки, зважаючи на дедалі частіші випадки виникнення захворювань та інфекцій у іноземців, які перебувають на території Чеської Республіки.

Нові вимоги розповсюджуватимуться на громадян, що бажають отримати візу на термін понад 90 днів з таких країн: Кенія, Конго, Молдова, Монголія, Нігерія, Пакістан, Туркменістан, Таджикістан, Узбекістан, Україна та В’єтнам.

Довідки повинні містити інформацію про те, що заявник не страждає на жодну серйозну хворобу, зокрема йдеться про ТВС, сифіліс та ВІЛ-інфекції.

У повідомленні Посольства зазначається, що за статистикою за останні роки, вихідці з цих 11-ти країн мають найбільше таких захворювань.