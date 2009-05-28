У травні Індекс економічних очікувань в Європі зріс

Брюссель. 28 травня. УНІАН. У травні Індекс економічних очікувань (Economic Sentiment Indicator) другий місяць поспіль зріс в єврозоні на 2,1 пункти порівняно з квітнем – до 69,3 пункти, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 2,8 пункти – до 66,7 пункти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, зростання індексу пояснюється передусім зростанням рівня довіри в роздрібній торгівлі та сфері послуг, а також незначним зростанням рівня довіри в сфері промисловості. Водночас, рівень довіри у сфері будівництва та серед споживачів продовжив незначне зниження.

У квітні Індекс економічних очікувань також зріс в єврозоні на 2,5 пункти, в ЄС-27 – на 3,5 пункти.