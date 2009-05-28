Індикатор бізнес-клімату в єврозоні продовжив зростання

Брюссель. 28 травня. УНІАН. У травні Індикатор бізнес-клімату в єврозоні продовжив зростати другий місяць поспіль, хоча і залишається негативним: –3,17 проти –3,26 пункти у квітні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Зростання індикатору пояснюється покращенням менеджерських очікувань щодо оцінки виробництва в найближчі місяці та оцінок виробничих трендів в попередні місяці, незначним покращенням оцінок запасів продукції на складах. Водночас, оцінки портфелю замовлень та експортного портфелю замовлень дещо погіршилися.