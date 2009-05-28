Уряд Ісландії пропонує вступити до ЄС
Парламент визначиться до липня
Брюссель. 28 травня. УНІАН. Уряд Ісландії просить парламент визначитися щодо можливості приєднання до ЄС.
Як повідомляє сьогодні AFP, міністр закордонних справ країни Оссур СКАРПХЕДІНССОН вніс в парламент проект резолюції про приєднання до ЄС.
Він зазначив, що Ісландія перебуває на роздоріжжі і закликав членів парламенту підтримати його пропозицію, яка, за його словами, є “вчасною та необхідною для країни”.
Він також наголосив на тому, що остаточне рішення про приєднання до ЄС має бути підтримано більшістю населення.
“Нація матиме останнє слово, коли можлива угода з ЄС буде представлена на національне голосування”, - сказав міністр.
Голосування в парламенті може відбутися наприкінці січня-початку липня.
За останніми опитуваннями громадської думки, 61% ісландців підтримують ідею вступу до ЄС при 27% ти, що виступають проти.
Ідея приєднання до ЄС стала більш популярною в Ісландії в результаті кризи, внаслідок якої більшість фінансового сектору країни обвалилися, залишивши багато людей без роботи та заощаджень.