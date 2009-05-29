”Східне партнерство” не допоможе подолати кризу

Київ. 29 травня. УНІАН. Віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ заявляє про відсутність у рамках ініціативи ЄС «Східне партнерство» інструментарію, який дозволив би східноєвропейським країнам успішно подолати наслідки світової фінансової кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Г.НЕМИРЯ висловив сьогодні під час виступу на круглому столі «Інтеграція України в Євросоюз – нові можливості та виклики».

«Чи має політика «Східного партнерства» інструменти, якими могла б скористатися Україна для того, щоб успішно боротися з економічною та фінансовою кризою? Моя відповідь - негативна. Не дає політика «Східного партнерства» у такому вигляді, в якому вона сьогодні є, відповіді на це питання», - сказав Г.НЕМИРЯ.

На думку віце-прем`єра, для ефективності реалізації політики «Східне партнерство» найближчим часом необхідно розробити відповідні механізми та інструменти.

«Формула, яка успішно працює для таких країн, як Угорщина та Латвія звучить таким чином: «Міжнародні фінансові інституції + ЄС», тобто «МВФ + ЄС». У даному випадку ЄС показав гнучкість і політичну волю, щоб цей другий компонент – компонент ЄС – зіграв свою абсолютно критичну позитивну роль. Але поки формула, що діє стосовно України, – це «МВФ + ?», - вважає Г.НЕМИРЯ.