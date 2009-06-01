В Аеробус Air France потрапила блискавка?

Брюссель. 1 червня. УНІАН. Зниклий сьогодні літак Аеробус А 330-200 авіакомпанії Air France, скоріш за все був вражений блискавкою.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на речника компанії Франсуа БРУССА (François Brousse).

Водночас, агентство повідомляє нові дані про пасажирів зниклого рейсу. З 216 пасажирів, що перебували на борту літака, було 8 дітей, з них один – немовля. Крім того, у переліку пасажирів 126 чоловіків, 82 жінки. На борту також перебували 12 членів екіпажу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку над Атлантикою зник Аеробус А 330-200, що здійснював переліт Ріо-де-Жанейро – Париж. На борту перебувало 228 осіб, з них 216 пасажирів та 12 членів екіпажу.

Літак долав грозову зону з сильною турбулентністю. О 5-ій годині 14 хвилин за київським часом було отримано автоматичне повідомлення, яке свідчило про поломку в електричній системі літака.