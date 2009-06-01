Ющенко та Папа Римський говорили про толерантність

18:24, 01 червня 2009
Новини ЄС
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Україна є гарним прикладом

Рим. 1 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI обговорили необхідність християнської єдності і толерантності міжконфесійних відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив сьогодні на брифінгу у Римі.

Він нагадав, що його сьогоднішній візит є першим офіційним візитом Президента України до Ватикана, і тому має важливе історичне значення.

За словами В.ЮЩЕНКА, «коли ми говоримо про Ватикан, то звертаємось, перш за все, до нашого духовного світу».

Він зазначив: «Україна може вважатися гарним прикладом того, як у рамках однієї держави уживається багато конфесій».

Президент зауважив, що його розмова з Папою Римським фокусувалася навколо християнської єдності, зокрема, необхідності толерантних міжконфесійних відносин. Україна у цьому сенсі має право голосу, вважає В.ЮЩЕНКО, і є гарним прикладом для багатьох суспільств.

За словами В.ЮЩЕНКА, серед інших тем було обговорено міжконфесійні стосунки віруючих східного обряду, подолання міжконфесійних протиріч

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