Ющенко запросив Папу Римського до України

Рим. 1 червня. УНІАН. Президент України Віктор ЮЩЕНКО запросив Папу Римського БЕНЕДИКТА XVI відвідати Україну з офіційним візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО повідомив сьогодні на брифінгу.

Він зазначив, що у ході зустрічі з БЕНЕДИКТОМ XVI вони пригадали візит Папи Римського Іоанна Павла II в Україну у 2001 році. За словами Президента України, той візит був знаковим.

На переконання В.ЮЩЕНКА, «такі візити скріпляють духовні стосунки між людьми».

Як відомо, Президент України перебуває сьогодні у Ватикані з офіційним візитом.