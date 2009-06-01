Баррозу висловив співчуття родичам пасажирів зниклого Аеробуса

Брюссель. 1 червня. УНІАН. Президент Єврокомісії Жозе БАРРОЗУ висловив співчуття родичам пасажирів зниклого Аеробусу А 330-200 компанії Air France.

Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у прес-службі Єврокомісії.

Згідно з повідомленням, Ж.БАРРОЗУ надіслав сьогодні слова підтримки Президентам Франції Ніколя САРКОЗІ та Бразилії Луїшу Інасіо ЛУЛА ДА СІЛВА.

“Від імені Єврокомісії та себе особисто висловлюю мою солідарність та глибокі співчуття близьким загиблих”, - зазначається у посланні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку над Атлантикою зник Аеробус А 330-200 із 216 пасажирами на борту та 12-ма членами екіпажу, що здійснював переліт «Ріо-де-Жанейро – Париж».

Літак долав грозову зону з сильною турбулентністю. О 5.14 за київським часом було отримано автоматичне повідомлення, яке свідчило про поломку в електричній системі літака.